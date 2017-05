Jön a Life is Strange folytatása!

A Dontnod Entertainment munkatársai bejelentették azt, amire rajongóik már hónapok, sőt évek óta vártak, lévén a csapat videóüzenetéből kiderült, hogy jön az óriási sikert aratott Life is Strange kalandjáték folytatása.

Az első részével több mint 3 millió rajongót szerző széria második részéről - vagy évadáról -, de ez a bemutatkozás után bőven elegendő is a rajongók többségének, hiszen a csapat neve garanciát jelent a minőségre.A Dontnod Entertainment egyébiránt jelenleg piszkosul elfoglalt a Vampyr akció-szerepjáték munkálataival, ami valamikor 2017 végén jelenhet majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, reményeink szerint azonban a Life is Strange folytatásáról ennél sokkal előbb, talán már az E3-on bővebben is hallhatunk majd valamit.

