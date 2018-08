Jön a LEGO Overwatch?

Izgalmas bejelentést vezetett fel a LEGO és az Overwatch hivatalos Twitter-csatornája, lévén várhatóan még a gamescom expón - ma vagy holnap - lehullhat a lepel a Blizzard és a LEGO közös kooperációjáról, melynek középpontjában a népszerű online hőslövölde áll.

Mint ismert, a két óriás már korábban megegyezett arról, hogy Overwatch LEGO készletek és mini-figurák érkezhessenek, a Twitteren elcsattant teaserek pedig hat karaktert rögtön le is lepleznek előttünk, azonban sokak szerint nem biztos, hogy itt megáll majd a két óriás.Olyannyira nem, hogy a LEGO hivatalos Twitter-csatornáján az alábbiakban általatok is megtekinthető teaser trailer többek között a #LEGOOverwatch hashtag társaságában jelent meg, mely alapján sokan úgy vélik, hogy egy videojáték is születhet majd a nagy kooperációból.Meglátjuk, addig is az alábbi felvételeken, tehát ők lehetnek az elsők, akik kockafejű hősökké változhatnak.