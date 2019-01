Jön a legendás S.W.I.N.E. HD feldolgozása!

Nagyszerű híreket hoztunk a legendás magyar videojátékok kedvelőinek, a Kite Games ugyanis bejelentette, hogy átvették az egykori Stormregion hagyatékát, aminek részeként elkészítik a SWINE feldolgozását.

A legendás valós idejű stratégia S.W.I.N.E. HD Remaster címmel, kizárólag digitális formában, mint az eredetileg 2001-ben megjelent agresszív kismalacokat és a szabadságpárti nyulakat a főszerepbe állító alkotás minden téren megszépült és megújult változata, aminek munkálataiban ráadásul a Stormregion néhány egykori munkatársa is részt vesz.A hivatalos közlemény szerint a játékban rengeteg változás várható, így módosul a kameramozgás, részletgazdagabbá válnak a pályák, de minden egyes egység is szebb textúrát kapott, a legjobb azonban, hogy a Steamre 10 eurós áron felkerülő S.W.I.N.E. HD Remaster ismét megkapja a többjátékos támogatást, ami tovább fokozza majd a nosztalgiafaktort.Sőt mi több, a bejelentést hozó sajtóközleményben csíntalanul elrejtve a sorozat jövője is szóba került, ezáltal ha a S.W.I.N.E. HD Remaster megtalálja a maga közönségét, és ha a rajongók is szeretnék, akkor a jövőben egy folytatás sem kizárt!

