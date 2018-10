Jön a Kingdom Hearts: The Story So Far kollekció, hat játékkal egy csomagban

A Square Enix újabb gyűjteményes csomagot jelentett be a Kingdom Hearts-sorozathoz, mely The Story So Far címmel magába foglalja majd a népszerű JRPG eddig megjelent hat epizódját, ami gyakorlatilag a történet kilenc fejezete lesz.

Ennek a magyarázata nem más, minthogy a csomag a Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue-ot is tartalmazza majd, benne a Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD-val, a Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A Fragmentary Passage-dzsel és a Kingdom Hearts Black Cover mozival.A csomag központi elemeit egyébiránt az alábbi hat játék adja majd:Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 RemixKingdom Hearts Final MixKingdom Hearts Re:chain of MemoriesKingdom Hearts 358/2 Days (HD Remastered Cinematics)Kingdom Hearts 2 ? Final MixKingdom Hearts Birth by Sleep Final MixKingdom Hearts Re:coded (HD Remastered Cinematics)Hogy a Kingdom Hearts: The Story So Far kollekció, de Amerikában október 30-tól számíthatunk rá 40 dolláros árcédulával.