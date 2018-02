Jön a GTA V Premium Edition?

Nem kizárt, hogy a Rockstar és a Take Two hamarosan egy újabb kiadásban is elérhetővé teszi a rajongók számára a GTA V-öt, lévén az Amazon kínálatában a minap felbukkant egy minden eddiginél tartalmasabb kiadvány, mely a Premium Edition nevet kapta a keresztségben.

Hogy mi lehet ez? Erre egyelőre nem derült még fény, de arra igen, hogy ha nem átverésről van szó, akkor március 23-án érkezik PS4-re és Xbox One-ra, méghozzá 70 eurós árcédulával, amiért cserébeMivel egyjátékos DLC-k és egyebek azóta sem érkeztek a GTA V-höz, ezért elég nyilvánvalónak tűnik, hogy a GTA V Premium Edition leginkább a GTA Online kedvelőinek kedvez majd, akik bizonyára ki is adnának ekkora összeget a játékért, ha egy halom in-game zseton mellett tartalmazna még pár bővítményt is.