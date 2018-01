Jön a GTA 5, a Killing Floor 2 és az Injustice 2 is Nintendo Switch-re?

Izgalmas pletykákkal szolgált a Redditen keresztül az újév alkalmából egy magát csak DasVergeben néven emlegető ipari bennfentes, aki korábban azzal alapozta meg megbízhatóságát, hogy idő előtt kiszivárogtatta a Tini Nindzsa Teknőcök érkezését az Injustice 2-höz.

Emberünk most egy óriási szivárogtatással igyekezett szebbé varázsolni a Nintendo Switch-felhasználóknak az évkezdést, hiszen azzal jött elő, hogy értesülései szerint a Rockstar azt tervezi, hogy a harmadik negyedévben erre a platformra is elhozza a GTA 5-t, sőt mi több, állítólag egy másik projekt is formálódik náluk a konzolra, amiEz azonban még nem minden! DasVergeben forrásai szerint ugyanis valamikor idén olyan címek érkezhetnek még Nintendo Switch-re, mint az Injustice 2, a Killing Floor 2, a NieR: Automata, a Dark Souls Remaster, sőt a Blizzard is bemutatkozna a platformon a Hearthstone portjával. Ha ez valóban így lenne, ismét nagyszerű évet zárna a kis masina...