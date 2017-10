Jön a Game Boy Mini?

Miután a Nintendo hatalmas üzletet csinált a NES és az SNES miniatürizált újrakiadásával, várható volt, hogy előbb vagy utóbb, de minden idők egyik legsikeresebb kézi konzoljához, a Game Boy-hoz is kapcsolódhat majd efféle miniatürizálás.

A hír egyelőre nem hivatalos, ellenben a Nintendo még szeptemberben egy olyan védjegyet jegyeztetett be, amit a sok kriksz-kraksz miatt ugyan nem tudtunk kiolvasni - ennek is köszönhető, hogy eddig tartott, amíg eljutott nyugatra -, ellenben a hozzá kapcsolódó kép többet mondott minden szónál.A védjegy-bejegyzés mellett ugyanis megjelent egy Game Boy képe, ami több forrás szerint is arra utalhat, hogy. Vennénk, mint a cukrot!