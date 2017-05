Jön a Far Cry 5 és a The Crew 2 is a Ubisofttól!

A Ubisoft a legújabb üzleti jelentésével egyetemben bejelentette, hogy milyen nagy megjelenések is várhatók tőlük az elkövetkezendő pénzügyi év során, amiről összefoglalóan kijelenthető már most, hogy a folytatások esztendeje lesz.

