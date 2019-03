Jönnek a Quantic Dream játékai PC-re, az Epic Games Store exkluzivitásában

A GDC 2019 keretein belül a Quantic Dream óriási bejelentést tett, ugyanis több olyan játékot is leszállítanak PC-re, amik eddig a PlayStation exkluzivitásában voltak jelen, a stúdió utolsó három alkotása fog berobogni PC-re.

Egészen konkrétan a Detroit: Become Human , a Heavy Rain és a Beyond: Two Souls érkezik meg a platformra, viszont mind-mind az Epic Games Store exkluzivitásában jön, legalábbis időlegesen., legalábbis a NetEase múltkori befektetése és a mostani bejelentés nagyon erre utal.Három kiváló játékról beszélünk, amik eddig csak és kizárólag a Sony kurrens generációs konzoljának birtokosai számára voltak elérhetőek, ellenben most egy szélesebb közönséghez is eljutnak, kérdéses, hogy az Epic Games Store-os exkluzivitás hány embert fog meggátolni abban, hogy kipróbálja őket.