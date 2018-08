Jön a Desperados III, itt az első gameplay videó is hozzá

Miután a THQ Nordic megszerezte a Desperados jogait, várható volt, hogy feltámasztja a legendás vadnyugati szériát, és a nagy bejelentés meg is történt: érkezik a Desperados III , méghozzá a Mimimi Productions fejlesztésében.

Aki nem tudná, a gyagyanevű csapat készítette korábban a Shadow Tactics: Blades of the Shogun-t, tehát nem egy kezdő brigád, ami nagyon fontos is egy olyan kaliberű projekt esetében, mint a Desperados III , melyben John Cooper oldalán kell nekilódulni a vadnyugatnak, hogy társai oldalán letaroljunk mindenkit, a korábbi részekből megszokott sajátosságokkal, vagyis izometrikus nézetből, taktikus harcrendszerrel kiegészülve. Desperados III várhatóan jövőre érkezik majd, és meglepő módon nemcsak PC-re, hanem PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!