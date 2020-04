Jön a Call of Duty: Modern Warfare és a Warzone harmadik szezonja

A videojáték-szerelmesek jelentős hányada Call of Duty: Modern Warfare- és Warzone-lázban ég, azonban nem szándékozik leállni egy cseppet sem az Infinity Ward és az Activision kettőse, hiszen horizonton van a harmadik szezon.

Konkrétan ki is szivárgott idő előtt egy-két dolog, ám most megérkezett a hivatalos bejelentés is, így megtudtuk, hogy április 8-án, azaz jövő hét szerdán fog startolni. Egyrészt, ahogyan azt a pletykák is sugallták, jönnek új operátorok (ahogyan azt az alábbi tweet képe is sugallja), valamint értelemszerűenUtóbbi kapcsán ugyanakkor még nem jött hivatalos kommunikáció, de nemcsak erről, hanem semmi másról - mindössze a rajtdátum. Várjuk a további részleteket!