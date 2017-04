Jól megy a Logitech szekere

A Logitech hosszú évek óta a perifériapiac egyik meghatározó neve, az elmúlt években azonban rengeteg új riválist kaptak a nyakukra, melynek a pénzügyi jelentésekben is meglátszott a hatása.

Az új nevek közül ugyanis néhány hamar kedvelt lett a játékosok körében, de a vállalat ezt jól reagálta le. Számos újdonsággal és házon belüli háttér-fejlesztésekkel jelentkeztek az elmúlt években, aminek most meg is lett az eredménye.Nemrég ugyanis beszámoltak az elmúlt pénzügyi évük eredményeiről, melyek nagyon pozitívak, hiszen. A perifériák mellett egyébként az elmondásuk szerint szinte minden területen nőttek, ami jól jelzi, hogy az okosotthonos kiegészítők és a vállalati szegmens is rejt még magában potenciált.