Jöhet ingyen a Metro 2033 és a Surviving Mars? Mondjuk, mi a teendő!

Igazán remek nap köszöntött be azok számára, akik előszeretettel húzzák be az ingyen játékokat, hiszen két kiváló darab is behúzható, ráadásul míg az egyik a Steam platformján keresztül zsákolható be, addig a másik az Epic Games Store-on található.

Az Epic Games Store-on a Surviving Mars húzható be, ami bár már volt korábban ingyenes a felületen, most mégis úgy döntöttek, hogy ismételten bérmentve kínálják. Ahhoz, hogy be tudd szerezni, nincs más dolgod, mint IDE kattintani, majd egy bejelentkezést követően már rá is teheted a mancsodat.Mindeközben a Steamen a Metro 2033 az ingyenes, amit egészen március 15-éig szerezhettek be. Ehhez csak annyi a dolgotok, hogy IDE kattintotok, majd szintúgy egy bejelentkezést követően le is csaphattok rá. jó játékot mindkettőhöz!