Jöhet egy élőszereplős Resident Evil 2 Remake trailer?

Ha minden jól alakul, akkor a Capcom még a mai napon felküldi a boltok polcaira a Resident Evil 2 feldolgozott és újragondolt változatát, amihez most egy élőszereplős trailer igyekszik még nagyobb kedvet csinálni.

Hogy ez mennyire sikerül, az kérdéses, hiszen a felvételen bár a helyszínek és a hangulat csillagos ötös lett, még zombik is szép számmal találhatók benne, de a két főszereplő elég kezdő színésznek tűnik,, és Claire-ről is biztosan találtunk volna valamit, ha nem ragadott volna el minket csinos kis pofijával.Persze láttunk már ennél sokkal rosszabbat is, ha tehát egy kicsit mosolyogni akarsz, ne hagyd ki a Resident Evil 2 Remake élőszerplős kedvcsinálóját, és ha hangulatba hozott, a játék még ma megjelenik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!