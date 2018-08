Jöhet az NHL 19 PC-re?

2008 óta nem érkezett NHL-játék személyi számítógépekre, holott kereslet bőven lenne rá, lévén a jó jégkorongos játék PC-n ritka, mint a fehér holló, azonban úgy tűnik, van némi fény az alagút végén.

Történt ugyanis, hogy William Ho, az NHL 19 kreatív direktora elmondta, nincs kizárva a PC-s megjelenés,. Amikor egy esetleges megjelenési dátum kapcsán érdeklődtek egy interjú során, az úriember csak annyit mondott, "meglátjuk".Tekintve, hogy a Madden-széria is visszatér PC-re az idei felvonással, nem lepődnénk meg, ha ez egy kísérlet lenne az EA Sports részéről, hogy mekkora is a kereslet a platformon a sportjátékokra, hiszen míg a FIFA-t minden évben szállítják PC-re is, a jégkorong egy kisebb rétegnek szóló játék.