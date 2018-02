Jöhet 5 percnyi Far Cry 5 gameplay?

Egy korábban még soha nem látott képsorokat felvonultató friss videó bukkant fel a minap a világhálón a Far Cry 5 -ről, aminek jóvoltából most egy sor izgalmas és látványos pillanatot tekinthetünk meg a Ubisoft sokak által várt alkotásából.

A felvétel akár 4K felbontásban is megcsodálható, és leginkább az akciókat állítja a középpontba, azon belül is a lopakodást, a csendes gyilkolászást, valamint az ellenőrzőpontok elfoglalásának lehetőségét, amiről így megtudjuk, hogyHa te is kíváncsi vagy minderre, csak vess egy pillantást az alábbi gameplay videóra, és rögzítsd magadban még egyszer, hogy a Far Cry 5 érkezését PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is március 27-én várjuk.

Nézd nagyban ezt a videót!