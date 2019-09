Joelre utal a The Last of Us Part 2 legújabb teasere

Nagy bejelentések várhatók még a mai napon a The Last Of Us Part 2 kapcsán, lévén még ma megrendezik azt a State of Play névre keresztelt eseményt a Sony munkatársai, melynek középpontjába a Naughty Dog újdonsága kerülhet.

Ők pedig igyekeznek fenntartani a figyelmünket az esemény kapcsán, ezáltal Neil Druckmann, a The Last Of Us Part 2 rendezője például egy olyan teasert mutatott be a Twitteren, ami alaposan összezavart bennünket, hiszen határozottan Joel visszatérésére utal.Aki játszott az első résszel, az bizonyára tudja, hogy erre nincs sok esély, de a teaseren mégis, melyet még a saját kislányától kapott a nagyszerűen sikerült első epizód elején. Vajon mit akar ez jelenteni? Hamarosan kiderül!