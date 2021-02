Az SNK sorban mutatja be az újabb karaktereket a The King of Fighters XV kapcsán, de a legendás verekedős játékban zömmel nem újoncok, hanem jól bejáratott harcosok kapnak helyet, mint amilyen Joe Higashi is lett.

A minap ugyanis egy friss trailer társaságában mutatkozott be a jól ismert bunyós, aki már a Fatal Fury keretein belül is bemutatta tudását, mintA The Young Champ of Muay Thai kódnéven is ismert Joe Higashi nagy változáson nem ment keresztül a The King of Fighters XIV-hez mérten, így aki az előző részben kedvelte, az biztosan most is előszeretettel választja majd némi pofozkodáshoz.

