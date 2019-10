Jobban fut Nintendo Switch-en az Ori and the Blind Forest, mint korábban Xbox One-on

Korábban Xbox One-exkluzív címként volt elérhető konzolokon az Ori and the Blind Forest , ami lassacskán más játékgépeket is meghódíthat magának - a PC-t már a megjelenéskor sikerült -, így a következő a Nintendo Switch lesz a sorban.

Thomas Mahler, a játék rendezője pedig most érdekes részletekkel szolgált az átiratról, az alkotás hivatalos fórumán ugyanis bejelentette, hogy olyan jól tudták optimalizálni az Ori and the Blind Forest -et Nintendo Switch-re, hogy sokkal jobban fut, mint annak idején Xbox One-on, holott egy lényegesen gyengébb hardverről beszélünk.Mint elmondta, a játék animációi Xbox One-on, sőt PC-n is csak 30fps-sel futottak, azonban a Nintendo aktuális platformján, amit állítólag szimplán az optimalizálással értek el, tehát nem a masina erejében vagy valami más speciális tulajdonságában rejlik a titok.