Jó minőségű fotót kaptunk az Xbox Series X prototípusáról

Két igencsak jó minőségű, nem mellesleg pedig nagy felbontású fotó látott napvilágot a minap az Xbox Series X prototípusáról, aminek jóvoltából most alaposabban is lehetőségünk nyílik szemügyre venni a konzol sajátosságait.









Bár hangsúlyozandó, hogy ez még csak egy prototípus, azonban így is megállapítható róla néhány érdekesség, példának okáért a csatlakozók kapcsán, így az USB bemenetek elrendezésén felül például azt is megtudtuk, hogy, ami arra enged következtetni, hogy a Microsoft talán végre felhagyott a multimédiás törekvésekkel.Az elhangzottakon felül láthatunk még Ethernet csatlakozót, optikai portot és természetesen a táp csatlakoztatásához ideális bemenetet is a hátlapon, azonban ez minden. Nyilván a lényeg a dobozban van, de az egyelőre a szemnek még láthatatlan...