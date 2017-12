Jó kezekben a Wolfenstein II: The New Colossus Nintendo Switch-es portja

A szeptemberi Nintendo Direct egyik legnagyobb meglepetése túlzás nélkül az volt, hogy Nintendo Switch-re is elkészülhet a Wolfenstein II: The New Colossus , amiről megtudtuk, hogy a Bethesda igencsak értő kezekbe adta a játék portját.

Bár csak most derült ki, de megtudtuk, hogy a Wolfenstein II: The New Colossus -t a Panic Button fejlesztői szállítják le Switch-re, akik, így a legutóbbi Wolfenstein esetében sem kell másra számítanunk.A Panic Button egyébiránt egy kifejezetten portokra szakosodott stúdió, akik minden segítséget megkapnak a Machine Games-től ahhoz, hogy a Wolfenstein II: The New Colossus miatt se kelljen panaszkodniuk a Nintendo Switch tulajdonosainak.