Jim Ryan szerint a The Last of Us televíziós sorozat és az Uncharted mozifilm csak a kezdet

Úgy tűnik, hogy nem pillanatnyi fellángolás a Sony részéről a filmes és televíziós szereplés, lévén Jim Ryan, a PlayStation egyik első embere nemrégiben elmondta, hogy a The Last of Us televíziós sorozat és az Uncharted mozifilm csak a kezdet.

Egészen pontosan a PlayStation-divízió filmes pályafutásának a kezdete, amivel arra akart utalni, hogy a jövőben több franchise alapján is készülhet ilyen átdolgozás, amiről a CES 2021-hez kapcsolódó Sony showcase részeként beszélt a vezér.Mint kiemelte, nagyon örül annak, hogy a legjobb PlayStation IP-ket új médiumokban mutathatják meg, így megnevezte a Tom Holland főszereplésével érkező Uncharted filmet, valamint a The Last of Us TV-sorozatot, mely szerinte egy érzelmes utazásnak ígérkezik az HBO kínálatában,az új médiában való szereplésüknek és a szélesebb közönség felé való terjeszkedésüknek.