Jelentős tartalommal érkezik a Warhammer: Vermintide 2 első kiegészítője

A Fatshark bejelentette, hogy Winds of Magic címmel egy nagyobbacska kiegészítővel gyarapodik hamarosan a Warhammer: Vermintide 2 , aminek részeként egy sor újdonsággal gazdagíthatjuk majd az alapjáték kínálatát.

Ennek megfelelően, aki a Káosz igazi szülöttjeként komolyabban is borsot tör majd az orrunk alá, de vele együtt újabb pályával is gazdagodik a kínálat, lévén megérkezik Helmgart, a szeles város, ami mellett új játékelemek, kihívások, hovatovább ranglisták is várnak ránk a kibővített szintkorlát és az öt új fegyver társaságában. Warhammer: Vermintide 2 - Winds of Magic kiegészítő egyelőre nem rendelkezik még pontos megjelenési dátummal és árcédulával, de bizonyára néhány héten belül megkapjuk majd.