Jelentős kedvezménnyel vehetsz most PS Plus előfizetést

A Sony bejelentette, hogy aktuális akciójuk részeként minden meglévő és új PS Plus előfizetőnek lehetősége van arra, hogy 25 százalékkal olcsóbban vásároljon magának 12 hónapos regisztrációt a több mint 30 millió felhasználóval büszkélkedő közösséghez.

A lehetőség nemcsak a PlayStation Store felületén megejtett vásárlásokra érvényes, lévén a partner viszonteladóknál is él az akció, így ha egy évre biztosítani szeretnénk magunknak a multiplayert és az ingyen játékokat, most itt a remek alkalom.Ne feledd, a PS Plus részeként a Sony márciusban igazi nagyágyúkat osztogat az előfizetőknek, így egész hónapban ingyen letölthető például a Racthet & Clank és a Bloodborne is PS4-re , sőt jövő tavaszig ingyenes PS3-as és PS Vitás alkotások is a tartoznak a kínálathoz minden hónapban.