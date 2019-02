Javították az Anthem egyik legidegesítőbb küldetését

A BioWare és a játékosközösség is egyaránt hangolódik a február 22-ei Anthem teljes rajtjára, mert bár 15-e óta már kint van a piacon kvázi early access állapotban, az igazi változtatásokat péntekre ígérik.

A főbb változtatások közé sorolandó a sokak által szidalmazott Tombs of the Legionnaires küldetés kipofozása, melyhez előbb különféle követelményeket kell teljesíteni, például ölj meg egy bizonyos mennyiségű ellenfelet közelharcban, élessz újra meghatározott számú társadat, és hasonló töltelékküldetések.A frissítés, ami ezt javítani hivatott, már meg is jelent, viszont nem vették ki, szimplán annyival könnyítették az egészet, hogy már 3-as szinttől tudod ezeket teljesíteni, és nagy valószínűséggel a Tombs of the Legionnaires küldetésre már mindenkinek meglesznek ezek az elvárások,Ezenfelül kaptunk egy méretes listát is egy Anthem TheGame/comments/as5jnd/day_one_update_details/' target='_blank' rel='nofollow'>Reddit-poszt formájában, ahol megleshetjük, hogy a Day One Patch mennyire masszív frissítésbombát is fog szállítani.