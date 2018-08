Az Io Interactive a mai nap során megosztotta a nagyérdeművel, hogy bizony játszhatóak lesznek az első szezon pályái a Hitman 2 -ben, hab a tortán, hogy ezek nem csak tessék-lássék módon lesznek átemelve, hanem kicsit frissítenek is rajtuk.

Ez fejlettebb mesterséges intelligenciát, jobb harcrendszert, új tárgyakat és kicsit feljebb húzott grafikát jelent, aki rendelkezik az előddel, az bérmentve letöltheti majd ezeket, a többiek azonban a Legacy Pack megvásárlásával szerezhetik be a csomagot.Az első évad hat pályája az új felvonás World of Assassination módjában lesz fontos,. Ehhez kaptunk is egy új videót, mely bemutatja ezt kicsit részletesebben, csekkoljátok ti is!

Nézd nagyban ezt a videót!