Játszható lesz a The Last of Us Part 2 a PAX Easten

Heteken belül vadonatúj gameplay videókra számíthatunk a várva várt The Last Of Us Part 2 -ből, ugyanis a Naughty Dog és a Sony közösen bejelentette, hogy a végső simításokat végzik a játék kapcsán, és ki is viszik játszható állapotban a PAX Eastre.

Nem ez lesz az első alkalom, hogy a sajtó és a publikum rávetheti magát a Naughty Dog zombis játékára, hiszen korábbi rendezvényeken is kipróbálható volt már az alkotás, azonban most már tulajdonképpen a végeredménnyel fognak szemezni azok, akik kilátogatnak a bostoni expóra.Nyilván nekünk itt Magyarországon ez friss gameplay jelenetek formájában fog majd megelevenedni, hiszen egészen biztosan kijuttatnak új anyagokat azok, akik kipróbálják, valamint megannyi élménybeszámolóra is számítunk, ami pedig mindig jól jön.