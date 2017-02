Játékra kiélezett okosóra a Kickstarter új kedvence

A Kickstarter évek óta egy remek lehetőséget kínál a különleges ötletek megvalósítására, hiszen a közösség erején múlik az, hogy a kezdeményezőknek sikerül e valódi üzletet építeniük az ötletre.

Az elmúlt években számos bukást láthattunk már, illetve az sem ritka, hogy a végtermék egyáltalán nem olyan "menő", mint azt a kampány során gondoltuk volna. A Gameband nevezetű új projekt azonban ígéretesnek tűnik, ráadásul nem is igazán drága. Egy, mely kétféle változatban kerülhet piacra.Az Atari-s modellen értelemszerűen előre telepített Atari klasszikusokat találunk, míg a Terraria változat esetében a klasszikus játék egy direkt az órára fejlesztett változatát kapjuk meg. Mind a 20 előre telepített játékot egy 1,63 hüvelykes AMOLED kijelzőn játszhatunk, a módosított Android Marshmallow rendszert pedig egy Qualcomm Snapdragon Wear 2100-as processzor hajtja. A játékos funkciókon kívül természetesen értesítéseket is kezel, valamint fitnesz alkalmazást, naptárt és egyéb hasznos lehetőségeket is elérhetünk az óráról.A projekt további érdekessége a microSD bővítési opció, mely lehetővé teszi, hogy a PixelFurnace nevezetű szoftver segítségével további játékokat töltsünk az órára, illetve PC-s játékoknak is bőven marad még hely, melyeket bármikor játszhatunk, hiszen csak össze kell kötnünk az órát egy PC-vel és elindítani rajta a PixelFurnace alkalmazást.