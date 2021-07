Öt évvel a megjelenés után rekordot döntött a Dead By Daylight játékosszám tekintetében

Öt év telt már el azóta, hogy kiadták a Dead by Daylight ot, mégis úgy fest, hogy most övezi a legnagyobb figyelem az aszimmetrikus multiplayer játékot, tekintve hogy rekordot döntött egyidejű felhasználók tekintetében.

Június 30-án a Steamen 105,093 játékos rohamozta meg a szervereket egyidejűleg, közvetlenül azután, hogy elrajtolt az ötödik évforduló tiszteletére szervezett event. Ez még nem minden, ugyanis- ráadásul nem is kicsit ugrották meg a számot!Nemrégiben startolt egyébként a Resident Evilös crossover is, úgyhogy most van bőven okunk visszatérni a Dead by Daylight hoz, arról meg már nem is beszélve, hogy a jelenleg pörgő évfordulós event mennyi újdonságot hordoz magában...