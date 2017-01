Játékosoknak készít hardvert az Atari

Az Atari neve még mindig igen jól cseng a játékosok körében, tavaly pedig azt is elárulták, hogy új hardverekkel térnek majd vissza, ami hamarosan be is következhet, méghozzá valamilyen gamer kiegészítő személyében.

Elindítottak ugyanis egy hírlevél feliratkozást , melyben egy "Gameband" nevezetű újdonságról árulkodnak. Részleteket természetesen még nem árultak el, illetve a kép sem mond túl sokat, de valami hordható megoldásról lehet szó.Sokan egy értesítéseket jelző karkötőt sejtenek a projekt mögött, mint például a Razer Nabu, de az Atari talán szorosabban összeköt azt a játékokkal. Az is lehet, hogy valami játék + hardver párost mutatnak be érdekes interaktivitással, de mindezt legkorábban február első napján tudjuk majd meg.