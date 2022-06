Játékon belüli boltot kap a Diablo IV

Nyilván eddig sem volt túl nagy titok - hiszen már évek óta tudni - , így nem feltétlenül okoz majd meglepetést az az információ, aminek megerősítését egy álláshirdetés árulta el, a Diablo IV -en belül ingame store lesz, tehát a játékon belül vásárolhatunk majd tartalmakat.

Az Activision Blizzard várva várt RPG játékával kapcsolatosan a nem igazán félreérthető "Diablo 4 játékon belüli bolti élmény" menedzselésére keresnek olyan alkalmazottat a céghez, akinek "live service játékos környezetben végzett munkatapasztalata" van - ez pedig egyértelműen megerősíti, hogy live-service játékhoz lesz majd szerencsénk.Természetesen ez mikrotranzakciókat is jelent - ezt már a bejelentés környékén tudni lehetett - , ami már a Diablo Immortal megjelenése esetén is kemény visszhangot kapott nem csak a franchise rajongóitól, de azoktól is akik csak most kóstolnak bele a Diablo élménybe. Ennek eredményeképpen, mivel szembemegy a szerencsejáték szabályokkal több régióban.A Diablo 4 megjelenési dátuma még mindig nem ismert, az viszont már most biztos tehát hogy mikrotranzakciós és live service lesz a játék.