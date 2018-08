Játékokat kezdett árulni a Discord, a Steam babérjaira törnek?

A Discord okkal nevezhető a legjobb online kommunikációs szoftvernek, hiszen a TeamSpeakkel ellentétben egy teljesen ingyenes alkalmazásról beszélhetünk, mely minőségben sem marad el az említett applikációtól.

Azonban úgy tűnik, ennél jóval nagyobb babérokra törnek, lévén a mai naptól kezdve már vásárolható néhány játék,, melyet a Discord Nitro előfizetők közül sorsoltak ki.Megvásárolható címek közé tartozik a Dead Cells, a Frostpunk, a Hollow Knight, az Into the Breach és még sok más, azonban ingyenes játékokkal is kedveskednek, ugyanis bérmentve tölthető a Saints Row: The Third , a Metro: Last Light Redux, a Super Meat Boy, csak hogy a legnagyobbakat említsük.Kíváncsiak vagyunk, hová vezet ez az egész, talán a Discord le szeretné taszítani a trónról a Steamet is?