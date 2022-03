Járműharcot és fejlett körözési rendszert hozott a Cyberpunk 2077 új modja

A Scissor által készített Vehicle Combat mod elsődleges funkciója, ahogy a címe is mutatja, hogy a játékosok célozhatnak és lőhetnek a Cyberpunk 2077 furgonjainak vezetése közben.

Scissor saját szavaival élve a játék kódjában volt néhány olyan funkció, amely lehetővé tette a játékos számára, hogy vezetés közben is használhasson fegyvereket. Úgy néz ki, hogy ki volt kapcsolva, de néhány megoldási lehetőségnek köszönhetően mostanra már nagyrészt helyreállt.Ez már önmagában is elég ügyes, de a mod azt is biztosítja, hogy az új járműharc-rendszernek is hasznát vehetjük. Továbbá a Vehicle Combat nemcsak a rendőrség, hanem a Night Cityt benépesítőAz ellenségek a nyílt világban, a rendőrségi szkenneres küldetésekben és a koncerteken mostantól erősítést hívnak a saját frakcióiktól (Scavengers, Tyger Claws stb.), hacsak nem kapcsolod ki a kommunikációjukat, és járművekkel üldöznek, ha a körözési szinted elég magas.

Nézd nagyban ezt a videót!