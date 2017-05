A Dragon Quest-sorozat ugyan nyugaton is ismert, sőt a legtöbb epizódja nálunk ugyanúgy elérhető, ellenben Japánban nagy üzlet csak igazán, ahol az elképesztő népszerűségből kifolyólag most kiderült, hogy az egyik legnagyobb kereskedő még a nyitva tartását is módosítja az aktuális rész miatt.

A Geo ugyanis bejelentette, hogy Japánbanannak érdekében, hogy a rajongók korábban és zökkenőmentesen tudják átvenni saját Dragon Quest XI példányaikat, amely ezen a napon érkezhet meg a kérdéses régióban.Az üzletek így 10 óra helyett már reggel 7 órakor várják a fanatikusokat, akik az előző résznél is több száz méteres sorokban álltak a Geo áruházak előtt, így a bolthálózat mindössze ezt szeretné megakadályozni akciójával.