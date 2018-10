Japánban is mindent letarolt a Call of Duty: Black Ops 4

Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a Call of Duty: Black Ops 4 csak a nyugati régiókban sikeres, azonban a legfrissebb japán eladási listák bebizonyították, hogy Ázsiában is nagy népszerűségnek örvend a legújabb epizód.

Miután ugyanis a múlt héten - azaz konkrétan három nap alatt - közel 230 ezer példányt adtak el belőle csak Japánban,, ami arrafelé óriási eredménynek számít, habár az igazsághoz hozzátartozik, hogy éppen uborkaszezon van odakint a kifejezetten Japánnak szánt megjelenések terén. Call of Duty: Black Ops 4 egyébiránt csak PS4-en érte el arrafelé ezt az őrült értéket, aminek kiugró jellegét jól érzékelteti, hogy a lista második helyére állt Super Mario Party 63 ezer, a harmadikon ácsorgó Assassin's Creed Odyssey pedig 19 ezer példányt tudott produkálni múlt héten. Mutatjuk inkább a teljes listát: Call of Duty: Black Ops 4 - PS4 - 228,775Super Mario Party - Switch - 63,451 (206,319)Assassin's Creed Odyssey - PS4 - 19,037 (64,204)Warriors Orochi 4 - PS4 - 13,224 (138,060)Minecraft - Switch - 10,402 (326,018)Splatoon 2 - Switch - 8,767 (2,663,744)Varnir of the Dragon Star: Ecdysis of the Dragon - PS4 - 8,652Mario Kart 8 Deluxe - Switch - 8,352 (1,797,018)Marvel's Spider-Man - PS4 - 7,590 (286,668)FIFA 19 - PS4 - 5,355 (76,553)