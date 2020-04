Meglepő kezdeményezést indított útnak a Japán Retro Játékok Szövetsége, akik reagáltak a kormány által meghirdetett szükségállapotra, ezáltal bejelentették, hogy általuk összegyűjtött retro konzolokkal szeretnék megtámogatni, hogy otthon maradjanak a gyerekek ezekben az időkben.

Ehhez mintegy 100 Super Famicom konzolt ajánlottak fel, melyeket bárki ingyen igénybe veheti abban az esetben,, és képes fedezni a szállítási költségeket.A szervezet természetesen játékokat is ad minden idők egyik legjobb és legsikeresebb konzoljához, de ennek kiválasztása az ő feladatuk lesz, azonban így is nagyszerű kezdeményezésről beszélünk, mely nemcsak az otthonmaradási rátát növelheti, de a retro konzolok ismertségét is.