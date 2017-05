Japánban befejezték a PlayStation 3 gyártását

A Sony hivatalos keretek között bejelentette, hogy Japánban befejeződött a PlayStation 3 konzolok gyártása, így véget ért egy több tekintetben is legendásnak tekinthető játékgép pályafutása, egy sokak által kedvelt éra.

A gyártással együtt a szállítás is befejeződött, ezáltal amennyi masinát felhalmoztak a boltok, azt még meg tudják venni maguknak a rajongók, de, ami egyelőre a nyugati világban elméletileg még nem fenyegeti a rajongókat.A hírek szerint ugyanis Európában és Amerikában egyelőre még érkeznek majd PlayStation 3-ak a boltokba, a gyártás sem áll le, de mivel egy eléggé kifutó szériáról beszélünk, hovatovább a PS4 is egyre komolyabb teret hódít magának, ezért nyilván hamarosan a nyugati világra is ez az elkerülhetetlen sors vár majd.