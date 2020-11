Japán szinkronokat is kaphat PS5-ön a Demon's Souls

A Japánból érkező videojátékok kedvelői számára egyfajta fétisnek tekinthető, hogy japán szinkronnal is élvezhető legyen az adott alkotás, ami a Demon's Souls kapcsán különösen nagyszerű hírnek tekinthető.

Az ok nem más, minthogy annak idején az eredeti, még PS3-ra megjelent Demon's Souls is csak angol szinkront tartalmazott, amit annak idején sokan szóvá tettek, azonban a PS5-ös újragondolás, mely az alapoktól kezdve megszépítette a szörnyvadász élményeket, végre már japánul is megszólal majd.A Sony ráadásul igencsak nívós listát sorakoztatott fel a hátérben a szinkronszínészek kapcsán, így olyan nevek adták orgánumukat, mint Saori Hayami, Ryoko Shiraishi, Katsuhisa Hoki, Tatsuhisa Suzuki vagy Fumiko Orikasa.