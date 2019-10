Japán felé terjeszkedik a THQ Nordic

A THQ Nordic bejelentette, hogy a napokban sikeresen letették japán divíziójuk alapjait, mely THQ Nordic Japan KK név alatt azt a célt szolgálja, hogy a keleti szigetországban is terjedhessenek a kiadó játékai.

Ezzel a THQ Nordic valóban globális szintre emelkedett, hiszen miután 2012-ben hasonló formában meghódították maguknak az amerikai piacot - THQ Nordic Inc. név alatt -, most a japánok vannak soron, amihez ráadásul olyan kulcsfigurákat szedtek össze, akik átlagosan 15 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek ésA csapatban ott van például Yuji Kato igazgató, aki közel 20 éves szakmai tapasztalattal bír és Junko Kato menedzser, aki korábban programozóként dolgozott, remélhetőleg pedig abban is segítenek majd, hogy néhány ígéretes japán játék eljuthasson nyugatra a THQ Nordic logója alatt.