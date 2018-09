Januárban már nyúzhatjuk is a Tales of Vesperia: Definitive Editiont

A felskálázott felbontással és rengeteg új öltözékkel felvértezett Definitive EditionPlayStation 4, Xbox One, PC és Nintendo Switch platformokra, mely nem mellesleg két vadonatúj karaktert is bevon a mókába, Flynn Scifot és Patty Fleurt.Aki vevő esetleg a hasonszőrű JRPG-kre, az egészen biztosan imádni fogja a Tales of Vesperia újrakevert változatát is, bár a Tales-széria már egyébként is roppant nagy népszerűségnek örvend, de természetesen örülünk neki, ha a mai igényekhez igazítják ezt az előző generáción debütált játékot.