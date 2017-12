Januárban kiegészítővel bővül a Total War Warhammer 2

A Creative Assembly és a Sega bejelentették a Total War Warhammer 2 soron következő bővítményét, ami egy masszív kiegészítőnek ígérkezik, Tomb Kings név alatt pedig várhatóan januárban jelenhet majd meg a jól sikerült stratégiához.

A bővítmény egy a kiegészítő nevét is szolgáltató új frakcióval egészíti ki az alapokat, érdekessége pedig az lesz, hogy, ellenben olyan legendás lordokat sorakoztathatunk fel általa a játékhoz, mint Settra the Imperishable, High Queen Khalida, Grand Hierophant Khatep és Arkhan the Black. Total War Warhammer 2 : Tomb Kings DLC v rhatóan január 23-án jelenik majd meg a Steam kínálatában, az alábbiakban pedig már az első kedvcsinálót is megtekinthetitek hozzá.

