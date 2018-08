Januárban jön az Onimusha: Warlords remaster!

Valószínűleg senkinek nem kell bemutatni az Onimusha-szériát, lévén óriási kultusz övezi a komplett franchise-t, és szinte derült égből villámcsapásként jött a hír, miszerint újradolgozást kap az első felvonás.

A 2001-es Onimusha: Warlords szintén ezen a néven fog futni, nem biggyesztettek hozzá semmiféle jelzőt, és érkezni fog Xbox One-ra, PlayStation 4-re, PC-re, illetve Nintendo Switch-re is befut, hab a tortán pedig, hogy konkrét megjelenési dátummal is szolgáltak a Capcomosok,20 dolláros árcímkével jön a játék, természetesen a grafikát feljavítják, támogatni fogja a cucc az analóg karokat, elejétől fogva elérhető lesz az Easy Mode névre keresztelt kezdőbarát nehézségi fokozat, sőt, még vadonatúj zenékkel is feltupírozzák a klasszikust! Ahogy azt illik, videót is kaptunk a bejelentéshez, csekkoljátok:

Nézd nagyban ezt a videót!