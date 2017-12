Januárban érkezik konzolokra a Neverwinter: Sword of Chult kiegészítő

A Cryptic Studios bejelentette, hogy miután PC-re már októberben elérhetővé vált, a konzolosoknak sem kell sokáig várniuk arra, hogy lecsapjanak a Neverwinter legújabb kiegészítőjére.

A Sword of Chult címre hallgató bővítmény ugyanis várhatóan, betöltését követően pedig öt másik játékossal kiegészülve lehetőségünk nyílik majd átélni a The Merchant Prince's Folly címre keresztelt legújabb Skirmish módot.Ebben találhatunk majd egy halom új küldetést, ellenfeleket, helyszíneket és természetesen jutalmakat, de ezzel a bővítménnye- érkezik az újragondolt PvP is, amihez szintén új felszerelések járnak - persze többek között.