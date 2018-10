Januárban érkezik a Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition

A Bandai Namco még a TGS 2018 részeként jelentette be, hogy egy komplett kiadást készítenek a Sword Art Online: Fatal Bullet -hez, amiről most egy friss trailer társaságában megtudtuk, hogy pontosan mikor érkezik.

A kiadó ugyanis nem akarja sokáig húzni a rajongók idegeit, ezáltal a terveik szerint január 18-án hozzák el közénk a teljes kiadást PC-re, PS4-re, Nintendo Switch-re és Xbox One-ra is - méghozzá nemcsak Japánban, hanem nyugaton is.A Complete Edition egyébiránt nevéhez hűen az alapjátékon túl mind a négy DLC csomagot tartalmazza majd, tehát a negyedik és egyben utolsó Dissonance of the Nexus-t is, ha pedig ismerkednél vele, alant találhatsz hozzá egy mozgóképet is.

Nézd nagyban ezt a videót!