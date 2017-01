Január végén vámpírok költöznek a The Sims 4-be

Mikor már azt hittük, hogy az Electronic Arts és a Maxis végérvényesen letett a The Sims 4 -ről, akkor jött a bejelentés, miszerint várhatóan még ebben a hónapban egy újabb kiegészítővel gyarapodhat a legnépszerűbb életszimulátor.

Január 24-én ugyanis, amivel vérszívókkal áraszthatjuk el a The Sims 4 világát, ezzel együtt pedig egy egészen új oldalát is megismerhetjük az alkotásnak, hiszen a vámpírok messze nem csak átskinezett emberkék lesznek majd.Éppen ellenkezőleg, kis túlzással ugyanis egy saját világot kapnak maguknak az alkotásban, de hogy mégis miként fest majd mindez a gyakorlatban, illetve milyen újdonságokkal jönnek a vérszívók, azt az alábbi trailerből bővebben is kiderítheted.

