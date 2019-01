Január végén jön Dooku gróf a Star Wars Battlefront 2-be

Dooku gróf érkezését a Star Wars Battlefront 2 -be már a tavalyi E3 konferencia óta fújjuk, viszont azon kívül nem sokat tudtunk, hogy valamikor 2019 elején fog berobogni a kérdéses karakter.





Most leleplezték , hogy mikor is lesz a konkrét premier, ugyanis a Darth Tyranus frissítés, ami magában foglalja Dooku-t, január 23-án jön ki, akihez úgy néz ki, hogy mellékelnek majd egy Dark Ritual nevezetű skint is. Utóbbihoz még semmiféle hivatalos képanyag nem jött.Ezenfelül tripla annyi tapasztalati pont jár a Heroes vs Villains és a Hero Showdown módok nyúzásáért, ami január 4. és 6. között lesz érvényes. Később, még január 11-én megismétlik ezt az akciót, akkor a Troopers Blast és Strike módokban lehet két napig bónusz XP-t gyűjteni a katonáink számára, majd 18. és 20. között a csatahajóink részesülnek extra tapasztalati pontokban.A sort a 25. és 27. közötti Eras esemény zárja, amikor is az éppen játszott Galactic Assault térkép korszakának megfelelő karakterek feleannyi Battle Pointba kerülnek, míg