Január végén indul a For Honor zárt bétája

A Ubisoft egy friss trailer társaságában bejelentette, hogy pontosan mikor számíthatnak a rajongók arra, hogy elrajtolhasson végre a For Honor régóta várt zárt bétája, amire már nem is kell sokat várnunk.

A franciák által közölt legfrissebb játékhírek szerint ugyanis a szamurájok, a vikingek és a lovagok harcmodorát a középpontba állító alkotás, és bárki részt vehet rajta, aki a hivatalos honlapon regisztrálja magát.A tesztek során a For Honor szinte minden elemét kipróbálhatjuk majd, mindemellett pedig olyan értékes extrákat és ajándékokat zsebelhetünk be, amelyeket később természetesen a játék teljes változatába is átörökíthetünk, miután az február 14-én megjelent.

