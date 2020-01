Január 21-én jön a Hearthstone következő szólókalandja

A Year of the Dragon event hamarosan véget ér a Hearthstone-ban, viszont a Blizzard gondoskodik róla, hogy méltó módon le legyen zárva, hiszen egy kifejezetten tartalmas szólóélménnyel örvendeztetik meg a népet.

A Galakrond's Awakening január 21-én robog be, amely. Egészen konkrétan még tavaly áprilisnak indult útjának egy történet a Rise of Shadows-zal, amit aztán a Saviors of Uldum folytatott még augusztusban - most pedig közeledik a végső etap.A World of Warcraftból már ismerős Dragonblightban történnek majd az események, két teljes kampányra szelik az egész kalandot, 24 csatánk lesz, ráadásul 35 új kártyával is kiegészül a paletta. Van egy frankó trailerünk is az egészhez, lessétek meg mindenképp: