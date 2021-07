James Bond autója is bekerült a Rocket League-be

Az 1963 Aston Martin DB5 névről talán nem mond sokat, ugyanakkor ha hozzátesszük, hogy ez James Bond klasszikus, jól ismert verdája, úgy talán máris mindenkinek beugrik, hogy melyik négykerekűről van szó.

A Rocket League már korábban is számos ismert járgánynak adott helyet a felhozatalában, elég csak például a Forma-1-es vagy a Halálos iramban crossoverekre gondolni, most pedig a 007-es ügynökhöz kapcsolódóan jön egy kis csomagkapcsolás. Július 29-én, azaz1100 Credit ellenében húzhatjuk be az autót, és a fejlesztők állítása szerint egy sor verda várható még a crossover keretein belül, melyeket még az idei év során implementálnak a játékba. Nem is kérdés, hogy ezzel kívánják promózni az év végén debütáló James Bond: Nincs idő meghalni filmet.

Nézd nagyban ezt a videót!