Jaina Proudmoore az első World of Warcraft: Battle for Azeroth animációs kisfilm főszereplője

A korábbi ígéreteknek megfelelően a Blizzard három animációs kisfilmmel szeretné alaposabban is megtámogatni a World of Warcraft: Battle for Azeroth kiegészítő indulását, melyek a három központi szereplőre koncentrálnak majd.

A sorban az első ilyen filmecske pedig már meg is érkezett közénk,, aki a Warcraft-univerzum egyik ismert és kedvelt karaktereként ezúttal kellemes zenei aláfestéssel egyenesen a tenger mélyéről idézi meg apja hajóját, ezzel jelezve talán azt, hogy átveszi Daelin Proudmoore örökségét.Hogy valóban így lesz-e, az nyilvánvalóan majd a World of Warcraft: Battle for Azeroth kiegészítőből kiderül, noha ennek indulására egy kicsikét még várni kell, lévén a bővítmény augusztus 14-én érkezik meg PC-re.

